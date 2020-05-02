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Выпавшая из окна главврач красноярской больницы умерла

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

И.о. начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, выпавшая из окна больницы, умерла, сообщается на сайте Минздрава Красноярского края.

Непомнящая выпала из окна больницы 25 апреля. Причины неизвестны. Но ряд местных СМИ сообщил, что это связано с тем, что она выступала против переоборудования больницы под больных коронавирусом из-за нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала медучреждения

«1 мая ушла из жизни и.о.начальника Краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь. К сожалению, 1 мая Елены Александровны не стало», — говорится в сообщении.

Елена Непомнящая окончила Красноярский Государственный медицинский институт. Более 20 лет проработала в системе здравоохранения Красноярского края, занимала руководящие должности в структурах по организации медицинской помощи населению Красноярска и территорий.

«Министерство здравоохранения Красноярского края приносит соболезнования родным и близким Елены Александровны, ее семье будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

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