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Дом в Красноярске закрыли на карантин из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жилой дом в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом, сообщается в постановлении мэрии города.

Глава города Сергей Еремин подписал постановление о введении ограничений в многоквартирном доме на улице Краснопресненская, 31. В доме проживают около 40 человек в 19 комнатах. В доме был один зараженный коронавирусом, от него заразились другие жильцы.

Карантин вводится с 1 мая и до особого распоряжения. Для людей, которые попали под карантин, будет организована доставка продуктов питания и товаров первой необходимости.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 1 мая, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 714 человек, из них 124 пациента уже вылечили, погибших девять человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

stillixon

Думаю, сейчас начнутся массовые "заболевания" губернаторов, мэров других чиновников, лишь бы отвертеться...

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье...

Uynachalnica

Как в армии говорили: виновен не тот, кто накосячил, виновен тот, кто попался на косяке!

voodoo10

Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.

fargus

Нет. Уберут из бункера няньку, прачку и повариху. Оставят лишь робота Федора. Может он рассвирепеет и...