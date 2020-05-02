Дом в Красноярске закрыли на карантин из-за коронавируса

Жилой дом в Красноярске закрыли на карантин из-за заболевших коронавирусом, сообщается в постановлении мэрии города.

Глава города Сергей Еремин подписал постановление о введении ограничений в многоквартирном доме на улице Краснопресненская, 31. В доме проживают около 40 человек в 19 комнатах. В доме был один зараженный коронавирусом, от него заразились другие жильцы.

Карантин вводится с 1 мая и до особого распоряжения. Для людей, которые попали под карантин, будет организована доставка продуктов питания и товаров первой необходимости.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 1 мая, за все время подтвержденный диагноз «коронавирусная инфекция» выявлен у 714 человек, из них 124 пациента уже вылечили, погибших девять человек.