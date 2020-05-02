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Осужденные в Бурятии собрали первый урожай зеленого лука и укропа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФСИН Республики Бурятии

Осужденные колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Бурятия, получили первый урожай редиса, салата, лука и укропа, сообщается пресс-служба ведомства.

Зелень и овощи были высажены в феврале, на площади 190 квадратных метров.

«В закрытом грунте растения реже поражаются вредителями, при желании процесс выращивания можно сделать бесперебойным, собирая свежие плоды в течение всего года. Чтобы добиться успеха, важно выбрать правильные виды и сорта овощей, следить за поливом и качеством почвы», — рассказали сотрудники КП-3. 

 Теплицы обеспечивают полезную занятость осужденных, содержащихся в учреждении. Это позволяет им своевременно выплачивать материальный ущерб от совершенных ими преступлений. 

Продукция, выращенная на тепличном хозяйстве учреждения, пользуется хорошим спросом у потребителей и будет включена в рацион питания осужденных.

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stillixon

Думаю, сейчас начнутся массовые "заболевания" губернаторов, мэров других чиновников, лишь бы отвертеться...

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье...

Uynachalnica

Как в армии говорили: виновен не тот, кто накосячил, виновен тот, кто попался на косяке!

voodoo10

Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.

fargus

Нет. Уберут из бункера няньку, прачку и повариху. Оставят лишь робота Федора. Может он рассвирепеет и...