Осужденные в Бурятии собрали первый урожай зеленого лука и укропа

Осужденные колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Бурятия, получили первый урожай редиса, салата, лука и укропа, сообщается пресс-служба ведомства.

Зелень и овощи были высажены в феврале, на площади 190 квадратных метров.

«В закрытом грунте растения реже поражаются вредителями, при желании процесс выращивания можно сделать бесперебойным, собирая свежие плоды в течение всего года. Чтобы добиться успеха, важно выбрать правильные виды и сорта овощей, следить за поливом и качеством почвы», — рассказали сотрудники КП-3.

Теплицы обеспечивают полезную занятость осужденных, содержащихся в учреждении. Это позволяет им своевременно выплачивать материальный ущерб от совершенных ими преступлений.

Продукция, выращенная на тепличном хозяйстве учреждения, пользуется хорошим спросом у потребителей и будет включена в рацион питания осужденных.