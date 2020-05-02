Осужденные в Бурятии собрали первый урожай зеленого лука и укропа

Осужденные колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике
Бурятия, получили первый урожай редиса, салата, лука и укропа, сообщается пресс-служба
ведомства.
Зелень и овощи были высажены в феврале, на площади 190
квадратных метров.
«В закрытом грунте растения реже поражаются вредителями, при
желании процесс выращивания можно сделать бесперебойным, собирая свежие плоды в
течение всего года. Чтобы добиться успеха, важно выбрать правильные виды и
сорта овощей, следить за поливом и качеством почвы», — рассказали сотрудники
КП-3.
Теплицы обеспечивают полезную занятость осужденных,
содержащихся в учреждении. Это позволяет им своевременно выплачивать
материальный ущерб от совершенных ими преступлений.
Продукция, выращенная на тепличном хозяйстве учреждения, пользуется
хорошим спросом у потребителей и будет включена в рацион питания осужденных.