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Россия поможет Африке деньгами из бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Lydur Skulason

Россия выделит на помощь африканским странам 10 миллионов долларов за счет федерального бюджета, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов.

Деньги поступят в фонд ООН, организация распределит их между странами, которые оказались перед угрозой массового голода из-за нашествия саранчи. Так, по 3 миллиона долларов получат Кения, Уганда и Эфиопия, миллион долларов — Южный Судан.

Средства выделяются за счет бюджетных ассигнований, которые выделяются МИД. В 2020 году дипломатическое ведомство получит из федерального бюджета более 263 миллиардов рублей, это примерно 1% от всех расходов государства.

В апреле саранча уничтожила 200 тысяч гектаров посевов продовольственных культур в Эфиопии. В ближайшее время регион ожидает вторая волна вредителей, которая в дальнейшем может привести к массовому голоду.

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