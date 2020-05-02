Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, чиновники находятся в больнице. Исполнять обязанности министра строительства и ЖКХ назначен замглавы министерства Никита Стасишин.

Диагноз был подтвержден результатом компьютерной томографии, говорится в сообщении пресс-службы министерства. «Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи»,— цитирует ведомство Якушева.

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост временного главы кабмина председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Всех тех, кто в последнее время контактировал с премьером Михаилом Мишустиным, дополнительно проверят на коронавирус. При этом отмечалось, что в последнее время все официальные встречи и совещания чиновников проходят в формате видеоконференции.