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Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки начали массово снижать ставки рублевых вкладов после их кратковременно увеличения в марте и апреле.

Снижение ставок последовало вслед за решением Центробанка опустить ключевую ставку до 5,5%, пишут «Ведомости». Так, банк «ФК Открытие» снизил ставку годового вклада до 5,65%. Московский кредитный банк опустил максимальные ставки базовых вкладов до 5,75% годовых.

Максимальные рублевые ставки также снизили «Юникредит» и «Русский стандарт». Однако есть исключения — к примеру, ВТБ повысил доходность рублевых депозитов на некоторых видах вкладов.

Банки массово поднимали ставки по рублевым депозитам в конце марта и первой половине апреля. На тот момент наблюдался отток вкладов, люди массово забирали деньги из кредитных учреждения, столкнувшись с падением доходов из-за пандемии коронавируса.

Ставки рублевых вкладов падают с лета 2019 года. В январе 2020-го средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков снизилась до 5,927% годовых. Показатель стал минимальным за всю историю расчета.

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