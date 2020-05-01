Здоровье Путина взяли под максимальную охрану

Охрана здоровья президента России Владимира Путина после выявления коронавируса у главы правительства Михаила Мишустина находится на максимальном уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Заявление Пескова прозвучало в опубликованном анонсе программы «Москва. Кремль. Путин». Глава государства отказался от физических встреч и проводит совещания исключительно в формате видеоконференций.

Мишустин подтвердил положительный тест на коронавирус 30 апреля. Премьер лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал Мишустину выздоровления.

Временно исполняющим обязанности главы правительства сразу после этого указом президента РФ был назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство продолжает работать в штатном режиме.