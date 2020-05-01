НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Здоровье Путина взяли под максимальную охрану

Источник:
Sibnet.ru
380 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Охрана здоровья президента России Владимира Путина после выявления коронавируса у главы правительства Михаила Мишустина находится на максимальном уровне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Заявление Пескова прозвучало в опубликованном анонсе программы «Москва. Кремль. Путин». Глава государства отказался от физических встреч и проводит совещания исключительно в формате видеоконференций.

Мишустин подтвердил положительный тест на коронавирус 30 апреля. Премьер лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал Мишустину выздоровления.

Временно исполняющим обязанности главы правительства сразу после этого указом президента РФ был назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Правительство продолжает работать в штатном режиме.

Тема: Распространение коронавируса
Найдена альтернатива медицинским маскам
России предрекли вторую волну COVID-19 осенью
Глава «Вектора» пересмотрел срок начала испытаний вакцины
Число зараженных в Новосибирской области превысило полтысячи
смотреть все
Политика #Россия #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «отставку» Мишустина
•
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
•
Здоровье Путина взяли под максимальную охрану
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
Сибирь 01.05.2020 21:14
Глава «Вектора» пересмотрел срок начала испытаний вакцины
Сибирь 01.05.2020 17:01
Новый мэр вступил в должность в Иркутске
Сибирь 01.05.2020 16:45
Житель Алтая убил жену и зарезал себя
Сибирь 01.05.2020 15:21
Самое популярное
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
44802
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
31776
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
25265
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
9393
Обсуждение (6)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «отставку» Мишустина
•
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
•
Здоровье Путина взяли под максимальную охрану
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз создаст «танк будущего»
49
Путин понадеялся на генетический код россиян
42
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
42
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
31
Кремль прокомментировал «отставку» Мишустина
30