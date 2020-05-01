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Рыбаки-любители получат право продавать уловы

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Рыбаки-любители получат право продавать уловы, сообщает Росрыболовство. Ведомство подготовило две пилотные концепции, протестировать новый закон планируется в одном из российских регионов.

«В результате обсуждения все регионы согласились, что данные концепции не могут быть распространены на всей территории России, с учетом разных условий и социально-экономической ситуации»,— отмечается в сообщении.

Поэтому концепция предусматривает, что подобные разрешения будут даваться на уровне властей субъектов РФ. Пока разрешение активно поддержали три региона — Мурманская, Магаданская и Томская области.

Они дополнительно подготовят оценку экономической эффективности, возможных объемов вылова и количества рыбаков-любителей, которые заинтересованы регулярно продавать выловленную рыбу.

К примеру, по оценке Мурманской области в случае разрешения общий объем такого вылова может составить порядка 1,5 тысяч тонн в месяц, что уже сравнимо с объемами промышленного, а не любительского рыболовства.

Закон предусматривает два варианта реализации такой рыбы — путем сдачи в специальных приемных пунктах или продажи частным образом на рынке. Кроме этого, легально продавать можно будет только рыбу, попавшую под государственную квоту.

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