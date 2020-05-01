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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Бесплатная раздача аркады под названием «Самая дорогая игра 2020 года» стартовала в Google Play. Игра действительно оправдывает свое название, ее стоимость — 28 890 рублей.

Разработчики отмечают, что ее главная особенность — возможность похвалиться перед друзьями, продемонстрировав ее на своем смартфоне. «Если эта игра есть на вашем телефоне, а у ваших друзей ее нет, вы можете этим гордиться», — указывается в описании.

Фото: © Google Play

Сама игра представляет собой вполне обычную аркаду с простой графикой. Пользователю предстоит управлять воздушным кораблем, который должен избегать препятствий и долететь до финиша целым.

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Топ комментариев

stillixon

Думаю, сейчас начнутся массовые "заболевания" губернаторов, мэров других чиновников, лишь бы отвертеться...

voodoo10

Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.

Disobedient

Поздно танк будущего Армата уже создан и испытан. А в 2035 году будут ли существовать Германия и Франция...

ager

вот бы пыня с последующим счастливым исходом

Uynachalnica

Как в армии говорили: виновен не тот, кто накосячил, виновен тот, кто попался на косяке!