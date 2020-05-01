Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру

Бесплатная раздача аркады под названием «Самая дорогая игра 2020 года» стартовала в Google Play. Игра действительно оправдывает свое название, ее стоимость — 28 890 рублей.

Разработчики отмечают, что ее главная особенность — возможность похвалиться перед друзьями, продемонстрировав ее на своем смартфоне. «Если эта игра есть на вашем телефоне, а у ваших друзей ее нет, вы можете этим гордиться», — указывается в описании.

Фото: © Google Play

Сама игра представляет собой вполне обычную аркаду с простой графикой. Пользователю предстоит управлять воздушным кораблем, который должен избегать препятствий и долететь до финиша целым.