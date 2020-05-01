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Найдена альтернатива медицинским маскам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Альтернативой медицинским маскам может стать пластиковый щиток, выяснили врачи. Такое средство защиты удобнее, по своей надежности оно практически не уступает обычной маске.

Имитационное исследование показало, что щиток снижает непосредственное воздействие вируса на 92% при нахождении рядом с зараженным человеком, пишет MedicalXpress. Кроме этого, щиток можно использовать многократно, очищая дезинфектором или мыльной водой.

Многие медицинские работники уже перешли на использование такой защиты, так как сталкиваются с дефицитом масок. Подчеркивается, что эффективность щитков достаточна для профессиональной защиты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

stillixon

Думаю, сейчас начнутся массовые "заболевания" губернаторов, мэров других чиновников, лишь бы отвертеться...

voodoo10

Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.

Disobedient

Поздно танк будущего Армата уже создан и испытан. А в 2035 году будут ли существовать Германия и Франция...

ager

вот бы пыня с последующим счастливым исходом

Uynachalnica

Как в армии говорили: виновен не тот, кто накосячил, виновен тот, кто попался на косяке!