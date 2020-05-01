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России предрекли вторую волну COVID-19 осенью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Осенью после спада заболеваемости COVID-19 в России начнется вторая волна инфекции, прогнозирует Роспотребнадзор. При этом летом ожидается уменьшение частоты инфицирования.

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Однако при наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период, указывается в прогнозе.

По оценке экспертов Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты, пандемия COVID-19 может продлиться два года. Побороть инфекцию поможет только появление вакцины, испытания которой начнутся в конце 2020 года.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

stillixon

Думаю, сейчас начнутся массовые "заболевания" губернаторов, мэров других чиновников, лишь бы отвертеться...

voodoo10

Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.

Disobedient

Поздно танк будущего Армата уже создан и испытан. А в 2035 году будут ли существовать Германия и Франция...

ager

вот бы пыня с последующим счастливым исходом

Uynachalnica

Как в армии говорили: виновен не тот, кто накосячил, виновен тот, кто попался на косяке!