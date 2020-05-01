России предрекли вторую волну COVID-19 осенью

Осенью после спада заболеваемости COVID-19 в России начнется вторая волна инфекции, прогнозирует Роспотребнадзор. При этом летом ожидается уменьшение частоты инфицирования.

«Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

Однако при наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учебы или работы граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период, указывается в прогнозе.

По оценке экспертов Центра по изучению инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты, пандемия COVID-19 может продлиться два года. Побороть инфекцию поможет только появление вакцины, испытания которой начнутся в конце 2020 года.