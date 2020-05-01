США оценили исчезновение лидера КНДР

Власти США назвали необычным отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына, который пропал из публичного пространства и не принимает участие в политических событиях. Об этом заявил госсекретарь страны Майкл Помпео в эфире радиостанции IHeart.

Помпео отметил, что США не получали сведений о появлении северокорейского лидера на публике в течение двух недель. «Это необычно. Мы продолжаем внимательно следить за этим. Мы работаем над тем, чтобы при любой ситуации в итоге мы были подготовлены», — сказал госсекретарь.

Дипломат указал, что для США важно, что КНДР выполняла достигнутые в Сингапуре договоренности. «Это включает в себя то, чтобы у страны не было ядерного оружия, а для северокорейцев будущее было более светлым», — подчеркнул Помпео.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Так, 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена, что является экстраординарным. Некоторые СМИ сообщили о тяжелой болезни лидера Северной Кореи и даже его смерти.