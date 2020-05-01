НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Глава «Вектора» пересмотрел срок начала испытаний вакцины

Источник:
Sibnet.ru
358 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Опытно-промышленные серии вакцины для исследований будут готовы в мае, в июле начнутся сами клинические исследования, сообщил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов.

Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных, из них шесть препаратов созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

#Здоровье
Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?

Первый этап клинических испытаний вакцины новосибирских ученых от коронавируса пройдет на 60 добровольцах, в том числе на самих разработчиках препарата. Ранее сообщалось, что испытания вакцины на людях могут начаться уже в мае.

Биотехнологическая компания BIOCAD подписала соглашение с «Вектором» о совместной работе над вакциной на основе rVSV против вируса COVID-19. Процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию. По свидетельству сторон, вакцина показала свою перспективность в ходе испытаний на лабораторных животных, включая низших приматов (лемуры).

BIOCAD возьмет на себя расходы и организационные усилия, связанные с проведением клинических исследований rVSV-вакцины, созданием технологии выпуска препарата и самим производством. Сейчас для работы над вакцинами выделены три исследовательские группы, в которых работают более 80 человек самых разных специализаций: от генной инженерии и вирусологии до химии и биоинформатики.

«Я положительно оцениваю сотрудничество между научным центром и одной из самых динамичных отечественных биотехнологических компаний, это сильно сокращает путь от разработки до массовой вакцинации граждан. Нами был изучен мировой опыт по сокращению сроков проведения доклинических и клинических исследований. И думаю, что скорейший запуск производства вакцины — это реальная и достижимая цель», — цитирует пресс-служба BIOCAD главы «Вектора» Рината Максютова.

Планируется, что в уже мае будут получены опытно-промышленные серии для исследований, а в июле начнутся сами клинические исследования.

BIOCAD работает и над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса (SARS-CoV-2). Разработки будут проводиться на основе предыдущих наработок по созданию онковакцин. В конце марта компания согласовала с Минздравом РФ сроки и программы доклинической и первой фазы клинической разработки вакцины против коронавируса. Начало клинических исследований ожидается через 4-5 месяцев.

Тема: Распространение коронавируса
России предрекли вторую волну COVID-19 осенью
Число зараженных в Новосибирской области превысило полтысячи
Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян
Гигиена души, или Как пережить изоляцию в одиночестве
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «отставку» Мишустина
•
России предрекли вторую волну COVID-19 осенью
•
США оценили исчезновение лидера КНДР
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава «Вектора» пересмотрел срок начала испытаний вакцины
Сибирь 01.05.2020 17:01
Новый мэр вступил в должность в Иркутске
Сибирь 01.05.2020 16:45
Житель Алтая убил жену и зарезал себя
Сибирь 01.05.2020 15:21
Число зараженных в Новосибирской области превысило полтысячи
Сибирь 01.05.2020 15:00
Самое популярное
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
42740
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
26926
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
25229
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
9272
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль прокомментировал «отставку» Мишустина
•
России предрекли вторую волну COVID-19 осенью
•
США оценили исчезновение лидера КНДР
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

stillixon

Думаю, сейчас начнутся массовые "заболевания" губернаторов, мэров других чиновников, лишь бы отвертеться...

лачинов

Что меня удивляет в подобных инициативах так это то, что они почему то абсолютно не охватывают законопослушных...

Uynachalnica

ЦитатаИ сейчас мы снова вместе», — цитирует президента сайт Кремля. - это он на госдаче в Ново-Огарево,...

all busy

После четырех его "обращений к нации" уже и слов нет...

voodoo10

Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.