Глава «Вектора» пересмотрел срок начала испытаний вакцины

Опытно-промышленные серии вакцины для исследований будут готовы в мае, в июле начнутся сами клинические исследования, сообщил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов.

Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных, из них шесть препаратов созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

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Первый этап клинических испытаний вакцины новосибирских ученых от коронавируса пройдет на 60 добровольцах, в том числе на самих разработчиках препарата. Ранее сообщалось, что испытания вакцины на людях могут начаться уже в мае.

Биотехнологическая компания BIOCAD подписала соглашение с «Вектором» о совместной работе над вакциной на основе rVSV против вируса COVID-19. Процесс разработки вакцины вышел на финальную стадию. По свидетельству сторон, вакцина показала свою перспективность в ходе испытаний на лабораторных животных, включая низших приматов (лемуры).

BIOCAD возьмет на себя расходы и организационные усилия, связанные с проведением клинических исследований rVSV-вакцины, созданием технологии выпуска препарата и самим производством. Сейчас для работы над вакцинами выделены три исследовательские группы, в которых работают более 80 человек самых разных специализаций: от генной инженерии и вирусологии до химии и биоинформатики.

«Я положительно оцениваю сотрудничество между научным центром и одной из самых динамичных отечественных биотехнологических компаний, это сильно сокращает путь от разработки до массовой вакцинации граждан. Нами был изучен мировой опыт по сокращению сроков проведения доклинических и клинических исследований. И думаю, что скорейший запуск производства вакцины — это реальная и достижимая цель», — цитирует пресс-служба BIOCAD главы «Вектора» Рината Максютова.

Планируется, что в уже мае будут получены опытно-промышленные серии для исследований, а в июле начнутся сами клинические исследования.

BIOCAD работает и над собственной разработкой мРНК-вакцины против коронавируса (SARS-CoV-2). Разработки будут проводиться на основе предыдущих наработок по созданию онковакцин. В конце марта компания согласовала с Минздравом РФ сроки и программы доклинической и первой фазы клинической разработки вакцины против коронавируса. Начало клинических исследований ожидается через 4-5 месяцев.