Новый мэр вступил в должность в Иркутске

Руслан Болотов официально вступил в должность мэра Иркутска 1 мая, его выбрали на заседании Гордумы накануне, сообщается на сайте городской администрации.

Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска зарегистрировала 29 претендентов на этот пост. Среди них ученые, пенсионеры, бизнесмены, охранник и фермер.

В регионе мэр избирается по конкурсу, а не прямыми выборами. Иркутская Гордума приняла досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова 17 марта. Он перешел на должность и.о. первого замгубернатора области.

Вступая в должность мэра города Иркутска, Руслан Болотов дал присягу соблюдать Конституцию РФ, Устав Иркутской области, Устав города, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы жителей города, добросовестно выполнять возложенные на него обязанности.

«Я понимаю всю ответственность перед жителями города Иркутска. Четко осознаю, сколько проблем и вопросов необходимо решить в самое ближайшее время. Сегодняшняя ситуация требует объединения усилий всех уровней власти, постоянной и каждодневной работы, в которой нет мелочей!»,– отметил Болотов.

Руслан Болотов родился 12 мая 1972 года в Шелехове. В 1993 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. В 2000 году – ИГЭА по специальности «Экономика и управление строительством». Был главой Шелеховского городского поселения, с декабря 2008 года до января 2011 года – министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. До октября 2015 года – директор Ассоциации застройщиков Иркутска.

В октябре 2015 года назначен заместителем председателя правительства Иркутской области. Затем назначен исполняющим обязанности первого замгубернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области.

С декабря 2019 года Руслан Болотов исполнял обязанности председателя правительства региона. 17 марта 2020 года был назначен на должность вице-мэра города Иркутска.