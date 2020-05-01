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Выпущен первый трейлер новой части Assassins Creed

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ubisoft.com

Компания Ubisoft представила первый кинематографический трейлер новой части франшизы Assassin's Creed.

Игра Assassin's Creed Valhalla расскажет об эпохе вторжения скандинавов в Англию. Главным героем истории станет викинг Эйвор. В ролике показали культуру викингов, сражения с англичанами и использование оружия.

«Сыграйте за викинга по имени Эйвор, которого с самого детства готовили стать бесстрашным воином. Вам предстоит повести свой клан из безжизненной ледяной Норвегии, чтобы обрести новый дом на плодородных землях Англии IX века», — говорится в описании разработчиков.

Новая часть уже доступна для предзаказа на компьютерах, а также PS4, PS5 и Xbox One. Рублевая стоимость за разные версии составит от 2499 до 4579 рублей. Игра выйдет в конце 2020 года, точная дата будет объявлена позднее.

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Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.