Кремль прокомментировал «отставку» Мишустина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин может покинуть свою должность после лечения.

Официальный представитель Кремля счел ерундой сообщения о том, что Мишустин может не вернуться в кресло премьера. «Это ерунда», — заявил Песков РИА Новости в ответ на вопрос журналистов.

30 апреля стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. После этого издание «Медуза» со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента сообщило, что Мишустин может покинуть пост премьера.

Один из собеседников издания пояснил, что первоначальной задачей премьера был контроль над расходованием средств на нацпроекты, а сейчас целью главы правительства является запуск экономики после пандемии.

Эксперты отметили, что в пользу версии отставки говорит то, что вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности отдельным указом, хотя в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей без указа главы государства.