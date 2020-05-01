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Кремль прокомментировал «отставку» Мишустина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что заразившийся коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин может покинуть свою должность после лечения.

Официальный представитель Кремля счел ерундой сообщения о том, что Мишустин может не вернуться в кресло премьера. «Это ерунда», — заявил Песков РИА Новости в ответ на вопрос журналистов.

30 апреля стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. После этого издание «Медуза» со ссылкой на источники в правительстве и администрации президента сообщило, что Мишустин может покинуть пост премьера.

Один из собеседников издания пояснил, что первоначальной задачей премьера был контроль над расходованием средств на нацпроекты, а сейчас целью главы правительства является запуск экономики после пандемии.

Эксперты отметили, что в пользу версии отставки говорит то, что вице-премьера Андрея Белоусова назначили исполняющим обязанности отдельным указом, хотя в случае временного отсутствия премьера его обязанности исполняет один из заместителей без указа главы государства.

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Обсуждение (19)
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stillixon

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Что меня удивляет в подобных инициативах так это то, что они почему то абсолютно не охватывают законопослушных...

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all busy

После четырех его "обращений к нации" уже и слов нет...

voodoo10

Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.