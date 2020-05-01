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Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

COVID-19 в России за сутки заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Больше всего новых случаев в Москве — 3561 человек. В Московской области зарегистрировали 797 случаев инфицирования, в Санкт-Петербурге — 349. Отмечается, что у 44,5% новых инфицированных не было клинических проявлений.

За сутки от заболевания умерли 96 человек, выздоровели — 1 601. На 1 мая COVID-19 в России диагностирован у 114 431 пациента, скончались 1 169 человек, поправились и были выписаны из больниц — 13 220.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Как сообщает Роспотребнадзор, под медицинским наблюдением остаются более 211 тысяч человек. По последним данным, Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных граждан. На первом месте США, на втором — Испания, на третьем — Италия.

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