Сотрудницу полиции Новосибирска уволят после аудио с планом по штрафам

Начальницу участковых уволят после скандала с планом по штрафам по результатам проверки ГУ МВД по Новосибирской области.

Скандальные аудиозаписи распространил телеграм-канал «Омбудсмен полиции». На них женский голос дает указания оформлять протоколы за нарушение самоизоляции. «Значит, смотрите, оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков. Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. Если в 17.00 у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — заявила женщина.

По данным «Омбудсмена полиции», голос на записи принадлежит начальнику участковых Новосибирска Елене Устиновой.

«В ходе проверки изложенные сведения подтвердились. За нарушения требований законодательства Российской Федерации принято решение об увольнении указанного выше сотрудника со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей», — говорится в документе, выложенном в том же телеграм-канале. В ГУ МВД подтвердили факт увольнения сотрудницы.

После скандала о желании уволиться заявил и Глава ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-лейтенант Юрий Стерликов. Его рапорт президент РФ еще не подписал. Но вероятно, увольнение связано не только с данной историей, но и другими проблемами в работе ведомства.