НАВЕРХ

Сотрудницу полиции Новосибирска уволят после аудио с планом по штрафам

Источник:
Sibnet.ru
451 3
Фото: © Sibnet.ru

Начальницу участковых уволят после скандала с планом по штрафам по результатам проверки ГУ МВД по Новосибирской области.

Скандальные аудиозаписи распространил телеграм-канал «Омбудсмен полиции». На них женский голос дает указания оформлять протоколы за нарушение самоизоляции. «Значит, смотрите, оформляем всех поголовно, кроме женщин с колясками и стариков. Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. Если в 17.00 у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — заявила женщина.

По данным «Омбудсмена полиции», голос на записи принадлежит начальнику участковых Новосибирска Елене Устиновой.


«В ходе проверки изложенные сведения подтвердились. За нарушения требований законодательства Российской Федерации принято решение об увольнении указанного выше сотрудника со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей», — говорится в документе, выложенном в том же телеграм-канале. В ГУ МВД подтвердили факт увольнения сотрудницы.

После скандала о желании уволиться заявил и Глава ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-лейтенант Юрий Стерликов. Его рапорт президент РФ еще не подписал. Но вероятно, увольнение связано не только с данной историей, но и другими проблемами в работе ведомства.

Еще по теме
Заподозренных в поджоге леса чиновников в Приангарье избили
СК установит роль чиновников в поджоге леса в Приангарье
Белая медведица из Красноярска погибла после встречи с женихом
Чиновников в Приангарье проверят на причастность к поджогам леса
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян
•
Демонтировано изображение Путина в храме Вооруженных сил
•
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Житель Алтая убил жену и зарезал себя
Сибирь 01.05.2020 15:21
Число зараженных в Новосибирской области превысило полтысячи
Сибирь 01.05.2020 15:00
Сотрудницу полиции Новосибирска уволят после аудио с планом по штрафам
Сибирь 01.05.2020 11:04
Монстрация-2020 пройдет 1 мая онлайн
Сибирь 30.04.2020 17:24
Самое популярное
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
40819
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
25179
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
22020
Масочный режим введут в Новосибирской области
9181
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян
•
Демонтировано изображение Путина в храме Вооруженных сил
•
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

stillixon

Думаю, сейчас начнутся массовые "заболевания" губернаторов, мэров других чиновников, лишь бы отвертеться...

all busy

После четырех его "обращений к нации" уже и слов нет...

лачинов

Что меня удивляет в подобных инициативах так это то, что они почему то абсолютно не охватывают законопослушных...

Uynachalnica

ЦитатаИ сейчас мы снова вместе», — цитирует президента сайт Кремля. - это он на госдаче в Ново-Огарево,...

Ballazan

Скакать можно сколько угодно... проблема в том, что в условиях кризиса, который грядет, Германии очень...