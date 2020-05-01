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Демонтировано изображение Путина в храме Вооруженных сил

Источник:
Коммерсантъ
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Демонтировано мозаичное изображение президента Владимира Путина в патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке, который имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ. РПЦ объяснили это пожеланием главы государства.

Ранее в СМИ попали фотографии элементов внутреннего убранства храма, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением президента Путина и ряда других российских политиков и чиновников.

В их число попали министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник генштаба ВС Валерий Герасимов.

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 метров. Открыть храм планировалось к 9 Мая, однако в итоге было решено перенести церемонию из-за коронавируса.

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