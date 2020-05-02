НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Кузбасс прирос инфицированными коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
317 3
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у десяти жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Еще у десяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 131 больной коронавирусом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также за сутки двое пациентов с подтвержденным диагнозом поправились. За все время в Кузбассе было выявлено 153 случая заболевания коронавирусом. 20 человек выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались.

Под наблюдением в регионе находятся более 11 тысяч человек, большая часть из них соблюдают режим изоляции у себя дома, а другие размещены в медицинских стационарах и обсерваторах.

Тема: Распространение коронавируса
Обнаружен новый симптом коронавируса
Общежитие с коронавирусом в Красноярске закрыли на карантин
Россия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19
Забайкалье ввело масочный режим
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19
•
Рассекречены документы о штурме Берлина
•
Обнаружен новый симптом коронавируса
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
Как это работает
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Общежитие с коронавирусом в Красноярске закрыли на карантин
Сибирь 02.05.2020 17:34
Забайкалье ввело масочный режим
Сибирь 02.05.2020 14:52
Коронавирус убил двух пациентов в Новосибирске
Сибирь 02.05.2020 13:49
Выпавшая из окна главврач красноярской больницы умерла
Сибирь 02.05.2020 13:02
Самое популярное
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
51353
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
46403
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
25435
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
9908
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19
•
Рассекречены документы о штурме Берлина
•
Обнаружен новый симптом коронавируса
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Видать своих всех уже накормили, кто не работает на самоизоляции.

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье...

Uynachalnica

Сразу все станут самозанятыми и платить налоги! Не забыть сюда и старушек, продающих чеснок, включить!

fargus

Нет. Уберут из бункера няньку, прачку и повариху. Оставят лишь робота Федора. Может он рассвирепеет и...

Иванов Дмитрий

Это каким же дибилом надо быть что бы купить такое гавно за за 30 к.