Кузбасс прирос инфицированными коронавирусом

Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердилось еще у десяти жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Еще у десяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 131 больной коронавирусом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также за сутки двое пациентов с подтвержденным диагнозом поправились. За все время в Кузбассе было выявлено 153 случая заболевания коронавирусом. 20 человек выздоровели и выписаны из больниц, два пациента скончались.

Под наблюдением в регионе находятся более 11 тысяч человек, большая часть из них соблюдают режим изоляции у себя дома, а другие размещены в медицинских стационарах и обсерваторах.