Найдено новое средство от коронавируса

Вирус SARS-CoV-2 могут блокировать антитела, полученные учеными от лам. Новое лекарство может оказаться самым эффективным из существующих на сегодня препаратов.

Коронавирус использует специальный белок для проникновения в человеческий организм. Антитела блокируют такую операцию. Исследователи с этой целью соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам, пишет журнал Cell.

В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу. Тесты показали, что если антитела ввести в организм человека, то они нейтрализуют SARS-CoV-2. Наиболее эффективны они в качестве прививки за месяц до заражения.

Антитела также можно использовать в качестве лекарства для предотвращения осложнений у уже инфицированных пациентов. Ученые полагают, что их открытие в скором времени позволит наладить выпуск прививок от COVID-19.