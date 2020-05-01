Умер заразившийся коронавирусом российский режиссер

Режиссер-документалист и сценарист Сергей Литовец умер в Москве в возрасте 58 лет от коронавирусной инфекции, сообщила в Facebook его коллега Наталия Гугуева.

«С 12 апреля он боролся в реанимации с COVID-19 и его последствиями, но не справился. Его жена Татьяна и сын Саша в больнице — с тем же COVID-19», — написала женщина, уточнив, что вся семья попала под «коронавирусный каток».

#коронавирусстоп #другвбеде #памятьдруга #сергейлитовец Сережа Сергей Литовец ушел сегодня - 30 апреля… Наш друг и... Опубликовано Наталией Гугуевой Четверг, 30 апреля 2020 г.

Литовец работал в жанрах документального, детского и короткометражного кино, сняв порядка 40 фильмов. Среди его работ — «Арбатские мальчики», «Щенок», «А человек играет на трубе», «Сквозь мглу». Похороны режиссера пройдут 6 мая.