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Умер заразившийся коронавирусом российский режиссер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Режиссер-документалист и сценарист Сергей Литовец умер в Москве в возрасте 58 лет от коронавирусной инфекции, сообщила в Facebook его коллега Наталия Гугуева.

«С 12 апреля он боролся в реанимации с COVID-19 и его последствиями, но не справился. Его жена Татьяна и сын Саша в больнице — с тем же COVID-19», — написала женщина, уточнив, что вся семья попала под «коронавирусный каток».

#коронавирусстоп #другвбеде #памятьдруга #сергейлитовец Сережа Сергей Литовец ушел сегодня - 30 апреля… Наш друг и...

Опубликовано Наталией Гугуевой Четверг, 30 апреля 2020 г.

Литовец работал в жанрах документального, детского и короткометражного кино, сняв порядка 40 фильмов. Среди его работ — «Арбатские мальчики», «Щенок», «А человек играет на трубе», «Сквозь мглу». Похороны режиссера пройдут 6 мая.

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