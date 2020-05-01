Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы, об этом сама артистка написала в Instagram.

«Мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания», — написала певица и отметила, что сейчас находится дома. Бабкина также поблагодарила медицинских работников за работу.

Ранее СМИ сообщали, что Бабкина с 1 апреля проходит лечение в стационаре с диагнозом пневмония. Исполнительницу привезли в больницу в тяжелом состоянии, врачам даже пришлось погружать в медикаментозную кому.

70-летней Бабкиной делали несколько тестов на коронавирус. Представители певицы сообщали, что тесты были отрицательными.