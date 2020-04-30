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Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией, об этом премьер доложил президенту Владимиру Путину.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал премьер во время видеосвязи с главой государства, передает телеканал «Россия-24».

Мишустин предложил назначить временно исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он также уточнил, что кабмин продолжит работать в штатном режиме.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам», — отметил Мишустин.

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Топ комментариев

suportar

Надо было от коньяка с черной икрой и крабами попросить россиян отказаться.

Иркут 69

Как же он любит переводить стрелки с проблем внутренних и национальных на глобальные и мировые... Будто...

лачинов

Неприятный моментик однако. Когда Путин начинает "требовать не допустить" обычно это не предвещает ничего...

Ballazan

Скакать можно сколько угодно... проблема в том, что в условиях кризиса, который грядет, Германии очень...

cfty

Уже итак отказались! Нема денег ни на мясо ни на водку!