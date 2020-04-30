Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией, об этом премьер доложил президенту Владимиру Путину.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал премьер во время видеосвязи с главой государства, передает телеканал «Россия-24».

Мишустин предложил назначить временно исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он также уточнил, что кабмин продолжит работать в штатном режиме.

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам», — отметил Мишустин.