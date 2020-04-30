Евросоюз создаст «танк будущего»

Франция и Германия совместно разработают новый боевой танк, который станет основным для армий Европы, соответствующее соглашение подписали министры обороны этих стран.

Ожидается, что разработка танка завершится к 2035 году, после чего он встанет на вооружение армий Германии и Франции. Боевая машина будет обладать самым современным вооружением, а также широкими коммуникационными возможностями.

«Танк будущего» должен заменить состоящий на вооружении во Франции тяжелый танк AMX-56 Leclerc, а также немецкий Leopard 2, которым вооружена армия Германии. В перспективе его получает и другие европейские армии.

Разговоры о создании европейского «танка будущего» начались после того, как Россия представила боевой танк Т-14 «Армата». Европейские специалисты посчитали, что состоящие на вооружении европейских армий танки проигрывают российской машине.