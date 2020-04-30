НАВЕРХ

НХЛ признала Овечкина лучшим левым нападающим

Источник:
Sibnet.ru
105 0
Фото: © Федерация хоккея России

Национальная хоккейная лига определила 16 лучших левых нападающих за новейшую историю, которая охватывает 53 года. Лучшим левым нападающим по результатам голосования стал российский форвард Александр Овечкин, сообщает официальный сайт организации.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял в рейтинге первое место, вторым стал Люк Робитайл, третьим — Брендан Шэнахэн. В число лучших левых нападающих НХЛ также вошел российский форвард Илья Ковальчук, который занял итоговое 12-е место.

В 1152 встречах в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 706 шайб. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги, при этом он единственный из этого списка, кто продолжает спортивную карьеру.

Ряд экспертов считают, что Овечкин способен побить «вечный» рекорд по заброшенным шайбам, который принадлежит Уэйну Гретцки — канадский форвард за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайб.

Еще по теме
Озвучены планы по возобновлению сезона в НХЛ
Определились соперники сборной по хоккею на ОИ-2022
Овечкин стал лучшим игроком НХЛ в своем возрасте
Овечкин принял вызов и сбрил бороду
смотреть все
Спорт #Хоккей
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин понадеялся на генетический код россиян
•
Коронавирус в России назвали «парадоксальным»
•
Евросоюз создаст «танк будущего»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Подписи Родченкова в деле биатлонисток были подделаны
03.03.2020 15:38
Телеканал запретил показывать успешных в «мужском» спорте женщин
27.02.2020 14:44
Фигуристку Сотникову выписали из больницы
26.02.2020 16:12
Олимпийскую чемпионку Сотникову прооперировали
19.02.2020 14:18
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин понадеялся на генетический код россиян
•
Коронавирус в России назвали «парадоксальным»
•
Евросоюз создаст «танк будущего»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
38
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
32
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
31