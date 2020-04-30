НХЛ признала Овечкина лучшим левым нападающим

Национальная хоккейная лига определила 16 лучших левых нападающих за новейшую историю, которая охватывает 53 года. Лучшим левым нападающим по результатам голосования стал российский форвард Александр Овечкин, сообщает официальный сайт организации.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» занял в рейтинге первое место, вторым стал Люк Робитайл, третьим — Брендан Шэнахэн. В число лучших левых нападающих НХЛ также вошел российский форвард Илья Ковальчук, который занял итоговое 12-е место.

В 1152 встречах в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин забросил 706 шайб. По этому показателю он занимает восьмое место в истории лиги, при этом он единственный из этого списка, кто продолжает спортивную карьеру.

Ряд экспертов считают, что Овечкин способен побить «вечный» рекорд по заброшенным шайбам, который принадлежит Уэйну Гретцки — канадский форвард за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайб.