Коронавирус в России назвали «парадоксальным»

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России выглядит парадоксальной, заявила сотрудник Международного центра вирусологии РУДН и врач-инфекционист Елена Белова.

По ее словам, в сопоставлении с общемировыми показателями заболеваемости данные по России выглядят неоднозначно. В частности, количество заболевших граждан в стране на данном этапе выглядит аномальным.

«Учитывая, что заболевание распространяется воздушно-капельным путем, количество больных в нашей стране одновременно велико и мало, как бы парадоксально это ни звучало», — сказала Белова в интервью «Известиям».

Эксперты ВОЗ считают, что для России решающими станут предстоящие две недели. Если властям удастся сдержать линейный рост числа инфицированных, то со второй середины мая распространение коронавирусной инфекции в стране должно существенно затормозится.