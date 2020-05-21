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Секреты уборки: почему тряпка из магазина лучше?

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © jackmac34 / Pixabay License
Огромный выбор тряпок в хозяйственных магазинах может ввести в ступор, при этом кто-то думает, что разнообразие — всего лишь маркетинг, и можно продолжать убираться пришедшими в негодность футболками и другими вещами. Однако правильно подобранная салфетка не только сэкономит время, но и уменьшит расход чистящего средства.

Большой выбор «готовых» салфеток — это не только дань моде. Скорее, это технологии на службе человека. Но каждая тряпка, чтобы быть по-настоящему полезной, должна служить исключительно своей цели, и стоит знать — для чего предназначены разные салфетки.

Фото: © Sibnet.ru

Жесткая целлюлоза

Салфетки из целлюлозы на первый взгляд кажутся жесткими и абсолютно непригодными для влажной уборки. Но это обманчивое впечатление. Стоит воде попасть на ткань, как она становиться мягкой. Эта тряпка впитывает очень большое количество жидкости и прекрасно удерживает ее.

При высыхании салфетка вновь становится твердой. Это свойство исключает размножение микроорганизмов, в том числе вредных, которые очень любят влажную среду.

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Салфетка из целлюлозы эффективна, если пролилось большое количество жидкости — она моментально впитает воду. 

Но лучше всего эта тряпочка подойдет для уборки пыли на гладких и полированных поверхностях. Нужно как следует смочить, хорошо отжать и салфетка уберет пыль, не оставляя разводов.

Стирать салфетку из целлюлозы надо вручную. Интенсивная стирка в машинке может повредить ее структуру. Также нельзя скручивать, складывать и мять сухую салфетку. Она порвется.

Разная микрофибра

Основное преимущество салфеток из микрофибры заключается в их плетении. Тонкие нити позволяют материалу проникать в самые труднодоступные углубления на поверхностях и собирать влагу или грязь, а достаточно плотная структура позволяет не оставлять разводов.

Тряпки из микрофибры разделяются по длине ворса. Самый короткий прекрасно подходит для мытья окон и зеркал.

Фото: © Sibnet.ru

«Мой фаворит — салфетка для зеркал. Как же я не любила раньше протирать зеркала. Сплошные разводы и мучения. Пока я не нашла салфетку для зеркал. Она не требует использования специальных средств, достаточно слегка смочить водой и протереть поверхность», — поделилась опытом создатель проекта «Атмосфера Благополучия» Анастасия Боркан.

Они также не требуют использования специальных моющих средств. Салфетки из микрофибры с длинным ворсом подходят для ухода за лакированными, полированными поверхностями. Такие тряпочки собирают на свои мягкие волокна пыль, не позволяя ей разлетаться в воздухе. 

Но протирать лакированные поверхности можно только сухой салфеткой, добавила Боркан.

Тряпки из микрофибры высокой плотности созданы, чтобы хорошо впитывать влагу, подходят для мытья полов и прекрасно ведут себя на кухне. 

Стирать салфетки из микрофибры нужно не реже одного раза в неделю. Лучше в стиральной машине при температуре 60 градусов или выше. 

Две стороны одной салфетки

Для чистки полированной мебели и хромированных изделий можно использовать двустороннюю салфетку. Жесткая сторона используется для очищения поверхностей от грязи, а мягкая наводит блеск. Использовать ее можно также и для кухни: она справиться с грязью и на кафеле, и в раковине.

«С одной стороны ребристая поверхность позволяет очистить сильно загрязненные поверхности: кухонную плиту, холодильник, кафель, раковину не повреждая поверхность. Другая сторона гладкая — для очистки поверхностей от пыли. Салфетка прекрасно впитывает влагу», — отметила  эксперт.

Еще один вид салфеток — бамбуковые — считается универсальным. Они легко впитывают воду, хорошо справляются с загрязнениями, подходят и для влажной и сухой уборки.

Во время стирки при температуре выше 40 градусов легко очищаются от всех загрязнений. 

Получается, что правильный выбор салфетки обспечит качесто уборки, сэкономит силы, время и бытовую химию. «Выбирая между большим количеством салфеток — выбирайте качество. Пусть это будет дороже, но и уход за домом с такими помощницами будет гораздо легче и приятнее», — резюмировала Боркан. 

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