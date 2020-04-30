Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»

Студия Disney запланировала снять игровую адаптацию мультфильма «Геркулес», оригинал которого вышел в 1997 году.

Продюсерами проекта назначены коллеги по «Королю Льву» Джеффри Силвер и Карен Гилкрист. Картина предназначена для кинотеатрального релиза, сообщил портал The DisInsider со ссылкой на источник.

На место режиссера рассматривают снявшего «Книгу джунглей» и «Короля льва» Джона Фавро, братьев Руссо, Гора Вербински.

Сюжет «Геркулеса» построен на свободном пересказе древнегреческих мифов о подвигах Геракла.