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Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма

Студия Disney запланировала снять игровую адаптацию мультфильма «Геркулес», оригинал которого вышел в 1997 году.

Продюсерами проекта назначены коллеги по «Королю Льву» Джеффри Силвер и Карен Гилкрист. Картина предназначена для кинотеатрального релиза, сообщил портал The DisInsider со ссылкой на источник.

На место режиссера рассматривают снявшего «Книгу джунглей» и «Короля льва» Джона Фавро, братьев Руссо, Гора Вербински.

Сюжет «Геркулеса» построен на свободном пересказе древнегреческих мифов о подвигах Геракла.

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