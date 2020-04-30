Депутаты предложили простить штрафы за нарушения ПДД

Впервые объявить амнистию по легким статьям Кодекса об административных правонарушениях, в том числе за нарушения ПДД, предложили несколько депутатов Госдумы. Это поддержит россиян в тяжелой экономической ситуации.

Инициаторы предлагают простить нарушения правил дорожного движения, предусмотренных главой 12 КоАП, за исключением статей 12.8 (управление авто в нетрезвом виде) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования), приводят «Известия» проект постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения».

Также россиян хотят избавить от штрафов за мелкие хищения (ст. 7.22), нарушение правил охоты (8.37), невыполнение сроков подачи налоговой декларации (ст. 15.5), появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21), безбилетный проезд (11.18) и других.

«Сейчас мы считаем, что важнее провести именно такую амнистию, так как коронавирус серьезно ударил по экономике и платёжеспособности граждан. Поэтому мы предлагаем провести амнистию исключительно для физических лиц и по статьям, которые не являются тяжкими», — пояснил один из авторов Ярослав Нилов.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что правильно было бы простить населению какие-то мелкие штрафы, это серьезно не скажется на доходах федерального бюджета.