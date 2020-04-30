Названы самые опасные при COVID-19 заболевания

Ученые выяснили, какие хронические заболевания больше всего повышают риски при заражении коронавирусом.

Исследователи проанализировали данные по случаям госпитализации с COVID-19 в больницах Великобритании. Каждый второй пациент имел как минимум одно хроническое заболевание, при этом смертность среди таких людей оказалась почти на 40% выше, пишет Daily Mail.

Наиболее опасным сопутствующим заболеванием стала деменция, она повышала вероятность летального исхода на 39%. Ожирение повышало риски на 37%, а болезни сердечно-сосудистой системы — на 31%.

Вероятность смерти пациентов с коронавирусом также увеличивали такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек. Кроме этого, коронавирусная инфекция намного чаще протекает с тяжелыми осложнениями у пациентов с онкологическими заболеваниями.