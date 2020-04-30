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Названы самые опасные при COVID-19 заболевания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Ученые выяснили, какие хронические заболевания больше всего повышают риски при заражении коронавирусом.

Исследователи проанализировали данные по случаям госпитализации с COVID-19 в больницах Великобритании. Каждый второй пациент имел как минимум одно хроническое заболевание, при этом смертность среди таких людей оказалась почти на 40% выше, пишет Daily Mail.

Наиболее опасным сопутствующим заболеванием стала деменция, она повышала вероятность летального исхода на 39%. Ожирение повышало риски на 37%, а болезни сердечно-сосудистой системы — на 31%.

Вероятность смерти пациентов с коронавирусом также увеличивали такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек. Кроме этого, коронавирусная инфекция намного чаще протекает с тяжелыми осложнениями у пациентов с онкологическими заболеваниями.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

suportar

Надо было от коньяка с черной икрой и крабами попросить россиян отказаться.

Иркут 69

Как же он любит переводить стрелки с проблем внутренних и национальных на глобальные и мировые... Будто...

лачинов

Неприятный моментик однако. Когда Путин начинает "требовать не допустить" обычно это не предвещает ничего...

cfty

Уже итак отказались! Нема денег ни на мясо ни на водку!

Ballazan

Скакать можно сколько угодно... проблема в том, что в условиях кризиса, который грядет, Германии очень...