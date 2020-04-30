НАВЕРХ

Монстрация-2020 пройдет 1 мая онлайн

Источник:
Sibnet.ru
146 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ежегодное шествие с абсурдными лозунгами — Монстрация пройдет в 17 раз в онлайн-режиме, фотографии плакатов нужно будет опубликовать в соцсетях, сообщил идеолог акции Артем Лоскутов в твиттере.

#Активисты
«Нам хана»: Монстрация собралась на пенсию?

«Монстрацию за 16 лет еще ни разу не удавалось отменить, хотя многие пытались. Так или иначе она происходила, пробивалась, просачивалась и проявлялась. Очевидно, проявится и сейчас… Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020», — написал Лоскутов.

По его словам, вирус лишил иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация.

«Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз», — написал Лоскутов.

Он перечислил, что плакаты Облачной Монстрации могут оказаться на балконе, в окне, на табличке в парке, на в репликах на картах Яндекса и 2ГИС (скриншоты), за пределами этого списка.

Еще по теме
Невыход частных перевозчиков парализовал Новокузнецк
Фото туалетной бумаги в кредит в Бурятии появилось в Сети
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
Отопление отключат в Новосибирске
смотреть все
Новосибирск #Город #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч
•
Депутаты предложили простить штрафы за нарушения ПДД
•
Экстремальное лето предсказали россиянам
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Монстрация-2020 пройдет 1 мая онлайн
Сибирь 30.04.2020 17:24
Незаметная пневмония у омской пенсионерки с COVID-19 привела к смерти
Сибирь 30.04.2020 16:28
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Томске
Сибирь 30.04.2020 16:21
Старинный Бердск с могилами всплыл из-за обмеления водохранилища
Сибирь 30.04.2020 15:45
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
53105
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
33021
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
24959
Масочный режим введут в Новосибирской области
9087
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч
•
Депутаты предложили простить штрафы за нарушения ПДД
•
Экстремальное лето предсказали россиянам
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
38
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
32
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
31