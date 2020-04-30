Монстрация-2020 пройдет 1 мая онлайн

Ежегодное шествие с абсурдными лозунгами — Монстрация пройдет в 17 раз в онлайн-режиме, фотографии плакатов нужно будет опубликовать в соцсетях, сообщил идеолог акции Артем Лоскутов в твиттере.

#Активисты «Нам хана»: Монстрация собралась на пенсию?

«Монстрацию за 16 лет еще ни разу не удавалось отменить, хотя многие пытались. Так или иначе она происходила, пробивалась, просачивалась и проявлялась. Очевидно, проявится и сейчас… Фотографируйте и выкладывайте в любую соцсеть, мы найдём друг друга по тегу #монстрация2020», — написал Лоскутов.

По его словам, вирус лишил иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация.

«Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз», — написал Лоскутов.



Он перечислил, что плакаты Облачной Монстрации могут оказаться на балконе, в окне, на табличке в парке, на в репликах на картах Яндекса и 2ГИС (скриншоты), за пределами этого списка.



