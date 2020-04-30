Незаметная пневмония у омской пенсионерки с COVID-19 привела к смерти

Пенсионерка в Омской области скончалась после коронавируса и ряда сопутствующих заболеваний, всего за последние сутки в области зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает в четверг оперштаб региона.

«Женщина 70-ти лет поступила в стационар 23 апреля в крайне тяжёлом состоянии с признаками инсульта. Незамедлительно проведено комплексное обследование, которое окончательно подтвердило наличие обширного кровоизлияния головного мозга, не совместимого с жизнью, а также показало наличие двусторонней пневмонии, которая не проявлялась никакими симптомами при жизни. Анализ на COVID-19 дал положительный результат», — рассказала министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Также за последние сутки в Омской области зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе, по данным на 30 апреля, 97 случаев заболеваний, из них 26 человек выздоровели, три человека умерли.