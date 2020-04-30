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Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрировали в Томской области, за последние сутки добавились два новых случая заболевания, сообщила в четверг пресс-служба регионального Депздрава.

«Пациент не работал, входил в группу риска по возрасту, имел тяжелые сопутствующие заболевания. На этом фоне COVID-19 у него развилась тяжелая форма пневмонии, в течение девяти дней он находился на искусственной вентиляции легких. Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность», — сказал руководитель томского оперштаба Иван Деев.

Среди новых заболевших, у одного признаки ОРВИ, у второго развилась пневмония. Также за последние сутки, по данным на 30 апреля, двое человек выздоровели. Всего в Томской области с начала эпидемиологического сезона COVID-19 заболели 89 человек, 21 пациент выздоровел.

Тема: Распространение коронавируса
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