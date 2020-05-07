НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Маркировка обуви: как подключиться к системе

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © Sibnet.ru
Каждая пара обуви в рамках системы обязательной маркировки получит свой цифровой паспорт. Для этого ретейлу предстоит перейти на новую схему работы.

К 2024 году в России планируется создать единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров. В рамках этого масштабного проекта каждый товар будет промаркирован уникальным Data Matrix кодом, с помощью которого обычный покупатель сможет отследить все его передвижения: от конвейера до прилавка. Маркировка будет служить гарантом подлинности и качества продукции.

И если для конечного покупателя продукции внедрение обязательной маркировки проходит практически незаметно, то для остальных участников бизнес-процесса данное нововведение  это переход на новую схему работы и внедрение новых технологических решений.

Разберемся  что такое «Честный ЗНАК», как работает маркировка на примере категории «Обувь», как подключиться к системе и какие решения есть для малого и среднего предпринимательства.

Единая система

Национальная система маркировки и прослеживания продукции «Честный ЗНАК» позволит более эффективно бороться с контрафактом и некачественными аналогами, а также гарантировать легальность происхождения товара. Например, покупатель с помощью одноименного приложения может отсканировать специальный код, расположенный на коробке с парой ботинок, и узнать всю историю изделия.

Система была запущена летом 2019 года в тестовом режиме для нескольких категорий товаров, в числе которых была и обувь. На сайте «Честный ЗНАК» была открыта регистрация для всех участников оборота: производителей и импортеров обуви, оптовых компаний, розничных и комиссионных магазинов.

С 1 марта 2020 маркировка обуви должна была стать обязательной, но ретейл не успел вовремя к ней подготовиться. Это обстоятельство было учтено правительством  для отрасли назначен дополнительный этап, который продлится до 1 июля 2020 года. 

Теперь остатки товара, при наличии документов, подтверждающих срок производства или приобретения продукции до 1 июля 2020 года, можно промаркировать до 1 сентября. Таким образом у продавцов появилось больше времени на регистрацию в системе маркировки и отработку новой схемы работы.

Как система работает

Код Data Matrix будет наноситься или наклеиваться на каждую упаковку обуви. Его невозможно подделать и использовать повторно. После того, как товар куплен конечным потребителем, код списывается и выводится из оборота.

#Деньги
Биометрия: как банки узнают клиентов?

Розничные магазины наравне с производителями, поставщиками и импортерами, а также розничные магазины должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» у оператора проекта  Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ по запросу генерирует уникальный код. Каждый код стоит 50 копеек. При движении товара поставщики и магазины его сканируют.

Участники оборота при купле-продаже должны пользоваться юридически значимым электронным документооборотом (ЮЗЭДО) и таким образом передавать данные о движении маркированного товара в систему маркировки.

При продаже обуви в розницу код считывается с помощью 2D-сканера и фиксируется контрольно-кассовой техникой (ККТ). Софт на ККТ отправляет данные о выбытии товара оператору фискальных данных (ОФД), а тот направляет их в систему маркировки.

Что необходимо учесть

Внедрение системы маркировки меняет не только способ ведения учета, а весь бизнес-процесс:

• всем участникам оборота необходимо подключиться к системе маркировки, чтобы данные о движении товара сразу направлялись в систему «Честный ЗНАК»;

• всем потребуется встроить в бизнес-процессы заказ и нанесение кодов маркировки, а также ввод товара в оборот, даже ретейлерам, потому что возвратный товар понадобится снова маркировать;

• также всем участникам потребуется наладить систему электронного документооборота для передачи сведений о поступлении и отгрузке товара;

• не менее актуально для всех  проверить работают ли сканеры, которые уже есть, с 2D-кодами, чтобы считывать Data Matrix при приемке и продаже товара, или приобрести соответствующие модели;

• магазинам  обновить внутреннее программное обеспечение своих касс, чтобы они поддерживали работу по новым требованиям;обучить персонал всем этим пользоваться.

Также стоит учитывать, что обязательная маркировка относится не только к новой продукции, но и к остаткам. Для этого потребуется описать товары, получить на них уникальный идентификатор GTIN (выдается в GS1 или нацкаталоге для каждого импортера или производителя на его товар), заказать коды маркировки Data Matrix и промаркировать товар (тут пригодится принтер этикеток).

На заметку владельцу магазина

Проверьте готовность вашего кассового ПО и фискального регистратора (ФР) к работе с маркированным товаром. При необходимости обновите прошивку ФР и версию ПО, по закону они должны уметь передавать соответствующий тег в ОФД и печатать букву «М» в чеке.

Если вы еще не нашли решение, для работы с маркированным товаром, обратите внимание на смарт-терминалы «АТОЛ SIGMA» с модулем «Маркировка»  это хороший вариант оптимизации затрат, ведь туда уже встроен фискальный регистратор, есть система лояльности и учет клиентов, собственная товароучетная система с возможностью принимать УПД через «АТОЛ ЭДО».

«АТОЛ ЭДО» реализована на базе платформы одного из лидеров в сегменте EDI-технологий и SaaS-сервисов для B2B- и B2G-интеграции  компании E-COM. Система позволяет осуществлять отгрузку и приемку товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии со всеми требованиями законодательства.

После вступления в силу срока обязательной маркировки, за ее отсутствие или проставленную с нарушениями или содержащую неточную информацию, ответственность будут нести все участники цепочки: от производителя до розничного продавца. Кроме штрафов за «нарушения» предусмотрена конфискация немаркированного товара.

«У бизнеса осталось не так много времени на подготовку к требованиям законодательства. Скоро вступит в силу запрет на оборот немаркированной обуви и табака. Правительство уже обозначило свою позицию, на фоне пандемии ждать переноса сроков не стоит, так что за оставшиеся несколько месяцев ретейлу необходимо освоить новые правила, чтобы избежать штрафов за нарушения»,  отметила директор по развитию фискальных решений «АТОЛ» Юлия Русинова.

АТОЛ 
Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2, этаж 4
+7 (495) 730 74 20 
P
Фото: АТОЛ
Еще по теме
Магазины одежды откроются в Бурятии после 9 мая
Запрет на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
Бизнес Бурятии пожаловался властям на угрозу «вымирания»
смотреть все
Экономика #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
•
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
Как это работает
•
Маркировка обуви: как подключиться к системе
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Сибирь 07.05.2020 12:38
Кассир в Новосибирске отказался обслуживать покупателей без масок
Сибирь 07.05.2020 12:00
Неустойчивая погода ожидается в мае в Новосибирске
Сибирь 07.05.2020 11:22
Байкальских медведей проверили на упитанность. ВИДЕО
Сибирь 07.05.2020 11:21
Самое популярное
Викторина с призами: для геймеров и не только
110487
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
25522
Первый канал сообщил подробности трансляции Евровидения-2020
23289
Новые заболевшие COVID-19 в Томске нарушали режим самоизоляции
12066
Обсуждение (0)
Кинотеатр wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин пошел на поправку
•
Трамп отказался верить данным о низкой смертности от COVID-19
•
Воздушный парад пройдет 9 мая в 47 городах России
•
Викторина с призами: для геймеров и не только
Подробности
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

polimarx

Спрятался в бункере своём и сидит, за что его поддерживать то

DYNAMO7294

Как раз таки 59% невменяемых, как ты!

Evgen_26

вероятно, забыли напечатать запятую между 5 и 9

all busy

"Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян" Это даже не смешно.

btr30

нам это гражданам страны, а что не было оптимизации? те закрытие , сокращение медучереждений? у нас стоматологи...