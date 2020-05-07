Маркировка обуви: как подключиться к системе

Каждая пара обуви в рамках системы обязательной маркировки получит свой цифровой паспорт. Для этого ретейлу предстоит перейти на новую схему работы.

К 2024 году в России планируется создать единую национальную систему маркировки и прослеживания товаров. В рамках этого масштабного проекта каждый товар будет промаркирован уникальным Data Matrix кодом, с помощью которого обычный покупатель сможет отследить все его передвижения: от конвейера до прилавка. Маркировка будет служить гарантом подлинности и качества продукции.

И если для конечного покупателя продукции внедрение обязательной маркировки проходит практически незаметно, то для остальных участников бизнес-процесса данное нововведение — это переход на новую схему работы и внедрение новых технологических решений.

Разберемся — что такое «Честный ЗНАК», как работает маркировка на примере категории «Обувь», как подключиться к системе и какие решения есть для малого и среднего предпринимательства.

Единая система

Национальная система маркировки и прослеживания продукции «Честный ЗНАК» позволит более эффективно бороться с контрафактом и некачественными аналогами, а также гарантировать легальность происхождения товара. Например, покупатель с помощью одноименного приложения может отсканировать специальный код, расположенный на коробке с парой ботинок, и узнать всю историю изделия.

Система была запущена летом 2019 года в тестовом режиме для нескольких категорий товаров, в числе которых была и обувь. На сайте «Честный ЗНАК» была открыта регистрация для всех участников оборота: производителей и импортеров обуви, оптовых компаний, розничных и комиссионных магазинов.

С 1 марта 2020 маркировка обуви должна была стать обязательной, но ретейл не успел вовремя к ней подготовиться. Это обстоятельство было учтено правительством — для отрасли назначен дополнительный этап, который продлится до 1 июля 2020 года.

Теперь остатки товара, при наличии документов, подтверждающих срок производства или приобретения продукции до 1 июля 2020 года, можно промаркировать до 1 сентября. Таким образом у продавцов появилось больше времени на регистрацию в системе маркировки и отработку новой схемы работы.

Как система работает

Код Data Matrix будет наноситься или наклеиваться на каждую упаковку обуви. Его невозможно подделать и использовать повторно. После того, как товар куплен конечным потребителем, код списывается и выводится из оборота.

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Розничные магазины наравне с производителями, поставщиками и импортерами, а также розничные магазины должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК» у оператора проекта — Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). ЦРПТ по запросу генерирует уникальный код. Каждый код стоит 50 копеек. При движении товара поставщики и магазины его сканируют.

Участники оборота при купле-продаже должны пользоваться юридически значимым электронным документооборотом (ЮЗЭДО) и таким образом передавать данные о движении маркированного товара в систему маркировки.

При продаже обуви в розницу код считывается с помощью 2D-сканера и фиксируется контрольно-кассовой техникой (ККТ). Софт на ККТ отправляет данные о выбытии товара оператору фискальных данных (ОФД), а тот направляет их в систему маркировки.

Что необходимо учесть

Внедрение системы маркировки меняет не только способ ведения учета, а весь бизнес-процесс:

• всем участникам оборота необходимо подключиться к системе маркировки, чтобы данные о движении товара сразу направлялись в систему «Честный ЗНАК»;

• всем потребуется встроить в бизнес-процессы заказ и нанесение кодов маркировки, а также ввод товара в оборот, даже ретейлерам, потому что возвратный товар понадобится снова маркировать;

• также всем участникам потребуется наладить систему электронного документооборота для передачи сведений о поступлении и отгрузке товара;

• не менее актуально для всех — проверить работают ли сканеры, которые уже есть, с 2D-кодами, чтобы считывать Data Matrix при приемке и продаже товара, или приобрести соответствующие модели;

• магазинам — обновить внутреннее программное обеспечение своих касс, чтобы они поддерживали работу по новым требованиям;обучить персонал всем этим пользоваться.

Также стоит учитывать, что обязательная маркировка относится не только к новой продукции, но и к остаткам. Для этого потребуется описать товары, получить на них уникальный идентификатор GTIN (выдается в GS1 или нацкаталоге для каждого импортера или производителя на его товар), заказать коды маркировки Data Matrix и промаркировать товар (тут пригодится принтер этикеток).

На заметку владельцу магазина

Проверьте готовность вашего кассового ПО и фискального регистратора (ФР) к работе с маркированным товаром. При необходимости обновите прошивку ФР и версию ПО, по закону они должны уметь передавать соответствующий тег в ОФД и печатать букву «М» в чеке.

Если вы еще не нашли решение, для работы с маркированным товаром, обратите внимание на смарт-терминалы «АТОЛ SIGMA» с модулем «Маркировка» — это хороший вариант оптимизации затрат, ведь туда уже встроен фискальный регистратор, есть система лояльности и учет клиентов, собственная товароучетная система с возможностью принимать УПД через «АТОЛ ЭДО».

«АТОЛ ЭДО» реализована на базе платформы одного из лидеров в сегменте EDI-технологий и SaaS-сервисов для B2B- и B2G-интеграции — компании E-COM. Система позволяет осуществлять отгрузку и приемку товаров, подлежащих обязательной маркировке в соответствии со всеми требованиями законодательства.

После вступления в силу срока обязательной маркировки, за ее отсутствие или проставленную с нарушениями или содержащую неточную информацию, ответственность будут нести все участники цепочки: от производителя до розничного продавца. Кроме штрафов за «нарушения» предусмотрена конфискация немаркированного товара.

«У бизнеса осталось не так много времени на подготовку к требованиям законодательства. Скоро вступит в силу запрет на оборот немаркированной обуви и табака. Правительство уже обозначило свою позицию, на фоне пандемии ждать переноса сроков не стоит, так что за оставшиеся несколько месяцев ретейлу необходимо освоить новые правила, чтобы избежать штрафов за нарушения», — отметила директор по развитию фискальных решений «АТОЛ» Юлия Русинова.

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