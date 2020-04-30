Российских туристов вернут домой на праздники

Россияне вернутся на родину в майские праздники, вывозные рейсы запланированы из Германии, Египта, Таиланда и Дели, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ. Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале «Госуслуги».

Авиарейсы из Франкфурта-на-Майне, Каира и Пхукета в Москву запланированы на 1 мая, а из Дели — на 2 мая, отмечается в сообщении. При этом из Германии и Египта намечены прямые рейсы в Москву, а из Пхукета и Дели — с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге.

Также на 2 мая запланирован рейс из Баку в Красноярск, на самолете из Азербайджана вывезут россиян, которые проживают в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также в республиках Алтай и Хакасия.

В этот же день состоится вывозные рейсы «Шанхай — Владивосток» и «Бишкек — Новосибирск». 4 мая россияне могут вылететь из Соединенных Штатов рейсом «Аэрофлота» из Лос-Анджелеса в Москву.