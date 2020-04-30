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Экстремальное лето предсказали россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температуры в мае, июне, июле и августе на всей территории России будут выше климатической нормы, в ряде регионов ожидается экстремальная жара, свидетельствует прогноз Росгидромета, опубликованный на сайте ведомства.

Такой вывод синоптики сделали после анализа климатических изменений, в рамках которых отмечается увеличение повторяемости и интенсивности волн тепла, когда температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней.

Одновременно наблюдается увеличение периодов сильной жары, когда дневная температура превышает 30 градусов в умеренных широтах. В южных районах страны этот критерий составляет 35 градусов Цельсия.

Кроме этого, в северных широтах возрастает повторяемость стационарных антициклонов, начиная со второй половины мая. Это приводит к тому, что в условиях характерной для антициклонов малооблачной погоды поверхность и воздух прогреваются до экстремально высоких значений.

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