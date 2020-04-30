Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч

С начала эпидемии в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса во всех 85 регионах, за последние сутки в стране было выявлено 7099 новых случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По числу инфицированных Россия обогнала Иран и Китай, где было отмечено менее 100 тысяч случаев заражения. Количество зараженных россиян удвоилось всего за десять дней, отметку в 50 тысяч страна прошла 21 апреля.

Число летальных исходов на 30 апреля составляет 1073 случая. За последние сутки зафиксирован 101 летальный исход. Одновременно растет число выздоровевших, за сутки поправились 1333 человек, с начала эпидемии болезнь из больниц выписали 11 619 россиян.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Число зараженных по всему миру на 30 апреля составляет почти 3,2 миллиона человек. Лидируют США, где зарегистрировано более миллиона инфицированных, в Испании — 236,8 тысяч, в Италии — 203,6 тысяч. Следом идут Франция, Великобритания, Германия. На седьмом месте Турция, восьмое занимает Россия.