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Русифицированные фамилии и отчества запретили в Таджикистане

Источник:
"Известия"
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Фото: Juris Paiders / CC BY 2.0

Власти Таджикистана запретили использование русифицированных окончаний при написании фамилий и отчеств ради «повышения самосознания граждан и защиты национальной идентичности».

Вместо окончаний «-ов/-ова», «-вич/-овна» могут использоваться «-зода», «-иен» и другие. Исключение составляют русские и представители других национальных меньшинств, приводят «Известия» слова министра юстиции Таджикистана Музаффара Ашуриена.

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Министр отметил, что граждан, которые уже имеют паспорта с окончанием фамилий на «-ов/-ова», нововведения не коснутся. Они действуют только в отношении граждан, которые решат изменить фамилию и имя в будущем, либо для тех, кто впервые будет получать удостоверяющие личность документы.

В дальнейшем при рождении ребенка будут выдаваться документы, в которых фамилии будут записаны с использованием национальных окончаний «пурдухт», «и», «зод», «зода», «он», «ен», «иен», «ниер», «фар». Использование окончаний «ов», «ова», «ев», «ева» будет запрещено, сказал Ашуриен.

В случае если родители ребенка разных национальность, то решение о присвоении фамилии будет приниматься в соответствии с национальным законодательством с согласия обоих.

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