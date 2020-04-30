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Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © reginatodorenko; instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко работает над фильм о домашнем насилии, рассказала блогер Александра Митрошина, известная по социальным акциям против домашнего насилия.

Сначала Митрошина написала в Instagram, что к ней едет Тодоренко для съемок фильма о домашнем насилии, затем блогер сообщила, что съемки отменили.

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«За 10 минут до начала съемок продюсер фильма позвонил моей ассистентке и отменил их (съемки). Причины не сообщили, но в любом случае инициатива классная», — написала Митрошина в stories.

Сама Регина Тодоренко не сообщает о работе над проектом. Причиной работы над темой стал недавний скандал. Телеведущая в одном из интервью, которое проходило в прямом эфире, раскритиковала женщин, которые жалуются на своих обидчиков.

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