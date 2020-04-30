НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ показал автодом на базе «буханки»

Источник:
Sibnet.ru
148 0

Ульяновский автозавод выпустил автодом «Байкал» на базе коммерческого фургона 3909 «Комби», причем его можно сделать как на базе новой «буханки», так и подержанной, сообщила пресс-служба компании.

Превращение автомобиля в дом на колесах начинается с установки подъемной крыши из армированного стеклопластика, оснащенной амортизаторами и фиксаторами. В результате высота салона с поднятым верхом увеличивается до двух метров. Для сохранения жесткости кузова устанавливается алюминиевая рама, усиливающая проем.

На верхнем уровне располагается двуспальная кровать, а еще одно спальное место образуется внизу путем раскладывания пары секций, прикрепленных к боковым стенкам кузова, и складывания спинок двух пассажирских кресел.

Автомобиль оборудован кухней со встроенной раковиной и смесителем, холодильником, баками для воды, столешницей для плиты, шкафчиками и выдвижными столиками. Конфигурация предусматривает также наличие платяного шкафа.

Автодом «Байкал» выпущен совместно с партнерской компанией «Люкс Форм». Изначально кемпер создавался под запросы европейских клиентов, в частности, покупателей из Германии. Стоимость всего комплекта оборудования начинается от 500 тысяч рублей.

Еще по теме
Эксперт выбрал лучшие бюджетные кроссоверы
Дан прогноз о падении продаж легковых авто на 30%
«АвтоВАЗ» запустил продажу автомобилей онлайн
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса
смотреть все
Авто #Авторынок #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч
•
Экстремальное лето предсказали россиянам
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Томске
Сибирь 30.04.2020 16:21
Старинный Бердск с могилами всплыл из-за обмеления водохранилища
Сибирь 30.04.2020 15:45
Чиновников, заподозренных в поджоге леса, избили
Сибирь 30.04.2020 15:20
Жесткие правила въезда введут на Алтае на майские праздники
Сибирь 30.04.2020 14:46
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
52420
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
32247
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
24920
Масочный режим введут в Новосибирской области
9070
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Число зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч
•
Экстремальное лето предсказали россиянам
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Ibicaaa

раз по методике подсчета в России 70% среднего класса, которому помогать не будут, значит остаются нищие,...

kpwdaj

Самый незащищенный слой населения это олигархи, вот им нужна срочная помощь.

suportar

Надо было от коньяка с черной икрой и крабами попросить россиян отказаться.

лачинов

Неприятный моментик однако. Когда Путин начинает "требовать не допустить" обычно это не предвещает ничего...

Иркут 69

Как же он любит переводить стрелки с проблем внутренних и национальных на глобальные и мировые... Будто...