УАЗ показал автодом на базе «буханки»

Ульяновский автозавод выпустил автодом «Байкал» на базе коммерческого фургона 3909 «Комби», причем его можно сделать как на базе новой «буханки», так и подержанной, сообщила пресс-служба компании.

Превращение автомобиля в дом на колесах начинается с установки подъемной крыши из армированного стеклопластика, оснащенной амортизаторами и фиксаторами. В результате высота салона с поднятым верхом увеличивается до двух метров. Для сохранения жесткости кузова устанавливается алюминиевая рама, усиливающая проем.

На верхнем уровне располагается двуспальная кровать, а еще одно спальное место образуется внизу путем раскладывания пары секций, прикрепленных к боковым стенкам кузова, и складывания спинок двух пассажирских кресел.

Автомобиль оборудован кухней со встроенной раковиной и смесителем, холодильником, баками для воды, столешницей для плиты, шкафчиками и выдвижными столиками. Конфигурация предусматривает также наличие платяного шкафа.

Автодом «Байкал» выпущен совместно с партнерской компанией «Люкс Форм». Изначально кемпер создавался под запросы европейских клиентов, в частности, покупателей из Германии. Стоимость всего комплекта оборудования начинается от 500 тысяч рублей.