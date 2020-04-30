Ученые «Вектора» нашли грибы для борьбы с вирусами и опухолями

Ученые новосибирского центра вирусологии «Вектор» выяснили, что березовый гриб чага эффективно борется с вирусами.

Новосибирские специалисты из ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучили на клеточных культурах противовирусный эффект около полутысячи образцов полученных из чистых культур сибирских высших грибов.

Были установлены наиболее перспективные штаммы грибов, активные в отношении ВИЧ-1, вирусов простого герпеса, Западного Нила, гриппа разных субтипов и ортопоксвирусов (натуральной оспы), при этом некоторые из них оказались активны в отношении трех и более патогенов.

Абсолютным рекордсменом стал широко известный березовый гриб или чага (стерильные плодовые тела трутовика скошенного): его экстракт подавлял все исследованные вирусы. Высокую противовирусную активность показали также некоторые другие виды трутовиков, а также веселка обыкновенная, вешенки легочная и устричная, сообщает издание «Наука из первых рук».

Большинство исследователей сходятся на том, что грибы повышают иммунитет. Но есть и другие мнения. Например, что биологически активные вещества гриба могут воздействовать на вирусы напрямую, конкурируя с вирусными частицами за поверхностные клеточные рецепторы, с помощью которых те прикрепляются и проникают внутрь клетки-хозяина. К примеру, такую противовирусную активность в отношении вирусов гриппа типа А продемонстрировали соединения из двух видов трутовиков.

Кроме того, биологически активные вещества грибов могут блокировать вирусные ферменты, необходимые для успешного размножения вируса в зараженных клетках. Так, водорастворимые лигнины, полученные из чаги и шиитаке, ингибировали один из ферментов ВИЧ, предотвращая дегенеративные клеточные изменения.

Как готовые экстракты и препараты из лекарственных грибов, так и грибы в «свежем виде» могут послужить эффективными средствами профилактики вирусных инфекций.

Особого внимания заслуживает чага, целебные свойства которой известны еще со времен Авиценны. Лучше использовать сухое измельченное сырье, которое можно купить в аптеке. Длительная выдержка при высокой температуре отрицательно влияет на некоторые ценные вещества гриба, поэтому аптечную чагу лучше смолоть на обычной кофемолке и заваривать одну чайную ложку порошка стаканом кипятка. Измельченную чагу можно добавлять и к обычному кофе, который готовят в чашке или турке.