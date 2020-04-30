Жесткие правила въезда введут на Алтае на майские праздники

Правительство Алтайского края ужесточит правила въезда в регион с пятницы 1 мая из-за неблагополучной обстановки по распространению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба краевого правительства.

На 11 временных пропускных пунктах с 30 апреля приступают к работе сотрудники ГИБДД, Росгвардии, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления. Задача — ограничить посещение Алтайского края для туристов и путешественников, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции.

Всем прибывающим в регион придется пройти строгую процедуру паспортного контроля, получить уведомление Роспотребнадзора о необходимости обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион, сообщить о приезде в службу 112.

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У всех гостей края возьмут данные о целях приезда, месте и сроках пребывания в регионе. Грузовой транспорт будет следовать в обе стороны также с проверкой, но без препятствий.

По данным оперативного штаба, в Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в регионе составляет 382 человека, в том числе 32 ребенка.