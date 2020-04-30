Теплая погода установится на майские праздники в Восточной Сибири

Теплая погода и умеренные осадки ожидаются на предстоящих праздниках с 1 по 5 мая в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Температура днем в большинстве районов достигнет +20 градусов, сообщили синоптики.

В Забайкальском крае и Бурятии в пятницу и субботу местами дождь, по северу мокрый снег. Ветер северо-западный с порывами до 22 метров в секунду. Температура ночью +6… +11, местами до -4… -9 градусов. Днем в субботу до +23 градусов, местами +11 …+16.

В воскресенье и понедельник преимущественно без осадков, ветер восточный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью +4…-3, по северу до -10 градусов. Днем в некоторых районах до +25, в большинстве районов +10… +15 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как без штрафа самоизолироваться на даче?

В Иркутской области в пятницу и субботу небольшие дожди, ветер западный с порывами до 21 метра в секунду. Температура ночью +4… +9, при прояснении до -5. Днем +16… +21, в северо-восточных районах до +9, а местами до -1 градуса.

В воскресенье и понедельник местами небольшие дожди и грозы, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +2… +7, при прояснении до -6 градусов. Днем +17… +22, местами +7… +12 градусов, по северу до +14 градусов.