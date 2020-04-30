Эксперт выбрал лучшие бюджетные кроссоверы

Полный привод, продвинутые информационно-развлекательных технологии и разумная организация большого внутреннего пространства — отличительные особенности бюджетных кроссоверов, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев. Он назвал конкретные модели от Renault, Skoda, Geely, KIA и Opel.

Один из лучших кроссоверов стоимостью не более 2 миллионов — Renault Arkana, который появился в результате совместной деятельности Renault и российских автолюбителей.

«Традиционная для французского бренда надежность и "неубиваемость" подвески никуда не делись, что важно с учетом не самого удовлетворительного состояния наших дорог. Турбомотор честно выдает 150 лошадиных сил, а вариатор умеет работать в двух режимах — автоматическом или ручном. В последнем случае коробка превращается в семиступенчатый автомат. Получился народный полноприводный автомобиль с хорошим оснащением и приемлемой ценой. Полный привод с механикой можно купить уже за 1,2 миллиона рублей», — цитирует Васильева «Прайм».

По словам Васильева, среди компактных кроссоверов стоит обратить внимание на Skoda Karoq, стоимость которой начинается от 1,5 миллиона рублей. Еще одним заслуживающим внимания представителем мира SUV является китайский Geely Atlas. В варианте полного привода цена автомобиля также начинается от 1,5 миллиона рублей.

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«Просторный, продуманный салон, и что немаловажно, сделан не просто качественно, а с не характерным до некоторого времени для китайского автопрома вниманием к мелочам. Подвеска кроссовера ведет себя отлично, да и в условиях относительного бездорожья полный привод неожиданно работает адекватно», — поясняет Васильев.

Он советует рассмотреть и представителя корейского автопрома — KIA Seltos. Пять комплектаций, четыре типа коробки передач и три мотора, самый мощный из которых — 177 лошадиных сил — дают возможность собрать для себя практически уникальную конфигурацию. При этом самая дорогая комплектация не превышает 2 миллионов рублей.

Также эксперт отметил кроссовер Opel GrandLand X. «Автомобиль получился очень достойным, по-немецки сдержанным и технологичным. При формировании дизайн-концепции немецкие коллеги явно руководствовались принципом сдержанной целесообразности: все исполнено по-немецки качественно и инженерно безошибочно. Правда, есть и недостаток: пока автомобиль существует только в переднеприводном варианте, и возможность добавления полного привода пока существует только в перспективе», — добавил Васильев.