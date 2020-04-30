Цены на нефть резко пошли в рост

Нефтяные котировки на торгах утром 30 апреля пошли в рост вслед за подъемом котировок на американских биржах — Brent прибавил более 10%, WTI — 15%.

Июльские фьючерсы Brent на Лондонской бирже прибавляют более 10% и доходят до 26,6 доллара за баррель. Американская WTI на торгах в Нью-Йорке в плюсе на 15,21% — 17,35 доллара за баррель с поставкой в июне, приводит РБК данные торгов.

Накануне американский рынок акций начал расти на фоне сообщений, что разработанный в США препарат ремдесивир показал положительные результаты в ходе лечения COVID-19.

После резкого падения нефтяных котировок в начале марта странам ОПЕК+ удалось 12 апреля согласовать новое сокращение нефтедобычи, однако цены на нефть не смогли стабилизироваться на более высоком уровне.

Глава Минэнерго Александр Новак считает, что в ближайшее время не стоит ожидать восстановления цен на нефть. По его словам, ситуация на энергорынке может улучшиться во второй половине года, по мере снятия ограничений из-за коронавируса и сокращения запасов за счет новой сделки стран-экспортеров.