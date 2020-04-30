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Всего один случай COVID-19 за сутки выявили в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Только один случай заражения коронавирусом зарегистрировали за сутки в Республике Алтай. Всего в регионе 33 случая инфицирования, сообщил региональный оперативный штаб.

Инфекцию выявили у 39-летней жительницы Шебалинского района во время обследования в районной больнице. Заболевание проходит бессимптомно. Сейчас выявляется и обследуется полный круг ее контактных лиц. Саму заболевшую доставят в госпиталь на базе республиканской больницы.

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С учетом проведенных исследований в Республике Алтай, по данным на утро четверга, лабораторно подтверждено 33 случая заболевания, в том числе 10 – в Турочакском районе, девять – в Горно-Алтайске, по шесть – в Онгудайском и Усть-Коксинском районах и по одному – в Майминском и Шебалинском районах.

Власти настоятельно рекомендует жителям соблюдать режим полной самоизоляции, оставаться дома, отказаться от поездок в другие регионы, а также соседние районы и села, использовать средства индивидуальной защиты.

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