Невыход частных перевозчиков парализовал Новокузнецк

Более 100 автобусов не вышли на маршруты в Новокузнецке в четверг, местные жители не могут выехать из четырех районов города, сообщил мэр Сергей Кузнецов в соцсетях.

«Без официальных уведомлений не вышло более 100 автобусов. Парализованной оказалась работа сразу 12 маршрутов. Это автобусы отдельных частных перевозчиков. Практически без общественного транспорта остался Заводской и Орджоникидзевский районы, проблемы испытывали жители Куйбышевского и Новоильинского районов», — написал Кузнецов в Instagram.

По словам мэра, запущены дополнительные трамваи и троллейбусы, в город направлены дополнительные автобусы из соседних муниципальных образований, чтобы не допустить массовых скоплений людей.

«В отношении перевозчиков, допустивших срыв работы общественного транспорта в городе, будут приняты меры в рамках договорных отношений, а также в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в сфере транспорта и защиты прав потребителей», — отметил он.

«После того как за нашей спиной мэр Новокузнецка единолично принял решение об уничтожении нас как перевозчиков, каждый предприниматель принял свое решение», — заявила в Instagram директор транспортного предприятия «Автолайн» Евгения Корюкова, чьи водители отказались выходить на маршрут из-за конфликта с властями.

По ее словам, перевозчики получили письмо из мэрии, из которого следует, что в ближайшее время часть маршрутов будет ликвидирована. Также она добавила, что перевозчики не получают каких-либо субсидий и компенсаций, в том числе на покупку дезинфицирующих средств для обработки транспорта, которую обязали делать из-за угрозы распространения коронавируса.