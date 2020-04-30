НАВЕРХ

Невыход частных перевозчиков парализовал Новокузнецк

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Фото: WinterWhiteWolf / CC BY-SA 3.0

Более 100 автобусов не вышли на маршруты в Новокузнецке в четверг, местные жители не могут выехать из четырех районов города, сообщил мэр Сергей Кузнецов в соцсетях.

«Без официальных уведомлений не вышло более 100 автобусов. Парализованной оказалась работа сразу 12 маршрутов. Это автобусы отдельных частных перевозчиков. Практически без общественного транспорта остался Заводской и Орджоникидзевский районы, проблемы испытывали жители Куйбышевского и Новоильинского районов», — написал Кузнецов в Instagram.

По словам мэра, запущены дополнительные трамваи и троллейбусы, в город направлены дополнительные автобусы из соседних муниципальных образований, чтобы не допустить массовых скоплений людей.

«В отношении перевозчиков, допустивших срыв работы общественного транспорта в городе, будут приняты меры в рамках договорных отношений, а также в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в сфере транспорта и защиты прав потребителей», — отметил он.

«После того как за нашей спиной мэр Новокузнецка единолично принял решение об уничтожении нас как перевозчиков, каждый предприниматель принял свое решение», — заявила в Instagram директор транспортного предприятия «Автолайн» Евгения Корюкова, чьи водители отказались выходить на маршрут из-за конфликта с властями.

По ее словам, перевозчики получили письмо из мэрии, из которого следует, что в ближайшее время часть маршрутов будет ликвидирована. Также она добавила, что перевозчики не получают каких-либо субсидий и компенсаций, в том числе на покупку дезинфицирующих средств для обработки транспорта, которую обязали делать из-за угрозы распространения коронавируса.

Еще по теме
Forbes назвал самые удобные аэропорты России
Авиакомпании резко подняли цены на билеты
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению авиасообщения
Стройплощадка четвертого моста ожила в Новосибирске
смотреть все
Кузбасс #Транспорт и дороги #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Цены на нефть резко пошли в рост
•
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
•
Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
Как это работает
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Коронавирус и мошенники: новые способы кражи денег
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Теплая погода установится на майские праздники в Восточной Сибири
Сибирь 30.04.2020 13:58
Синоптики описали погоду на майские праздники в Новосибирске
Сибирь 30.04.2020 13:56
Пенсионерам Бурятии разрешили поездки на дачу на личном авто
Сибирь 30.04.2020 13:35
Всего один случай COVID-19 за сутки выявили в Горном Алтае
Сибирь 30.04.2020 13:22
Самое популярное
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
51703
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
31605
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
24866
Масочный режим введут в Новосибирской области
9045
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль встревожился риском второй волны эпидемии
•
Цены на нефть резко пошли в рост
•
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
•
Украина пообещала сорвать ввод в строй «Северного потока-2»
Подробности
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Видения «святого черта»: что Распутин говорил o коронавирусе?
•
Рынок недвижимости замер: как изменятся цены на жилье?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков анонсировал новое обращение Путина
46
Россиянам оставят дорогой бензин
38
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
34
Эксперты предсказали шестикратный рост безработицы в России
32
Платную регистрацию смартфонов введут для россиян
31