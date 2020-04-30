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Девять новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Девять новосибирцев с коронавирусом находятся на ИВЛ, в регионе за сутки заразились еще 35 человек, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на 30 апреля, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 35 человек.

Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 471, из них 25 детей. 78 человек выздоровели, четверо скончались. В отделениях реанимации находятся 17 человек, на ИВЛ – девять человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник заявила, что в Новосибирской области бурное празднование с нарушением всех требований неделю назад привело к тому, что темп прироста вырос вдвое и в два раза выше с общероссийским.

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