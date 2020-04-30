COVID-19 распространился по наркодиспансеру в Забайкалье

Количество зараженных в Забайкальском крае за сутки выросло на 20 человек, 19 их них находятся на карантине в наркодиспансере, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным на утро четверга, в Забайкалье подтверждено 134 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом, 19 из них – среди изолированных в наркологическом диспансере Читы, закрытом на карантин.

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Все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Всего выздоровело и выписано из больниц 26 человек. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском районах.

Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.